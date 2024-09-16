Россияне ударили возле Агрегатного завода в Волчанске и нанесли потери своим же – ВСУ

Военные РФ уже несколько месяцев заблокированы на этом предприятии

Российские оккупанты (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

В Волчанске Харьковской области россияне обстреляли районы возле Агрегатного завода – и этим нанесли потери своим же подразделениям. Об этом сообщила украинская оперативно-тактическая группировка "Харьков".

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По данным военных, в вечернее время 15 сентября захватчики на севере Волчанска предприняли попытку доставить личный состав на автомобильной технике – ее уничтожили благодаря огневому поражению.

А кроме того, пишет ОТГ, оккупанты применили реактивные системы залпового огня для поражения районов, прилегающих к Агрегатному заводу, – и этим нанесли урон собственным подразделениям.

Также в Волчанске россияне проводят мероприятия по эвакуации санитарных потерь и логистическому обеспечения, заключают в сообщении.

Ранее, 25 августа, спикер группировки Виталий Саранцев сообщил, что российские военные уже несколько месяцев остаются заблокированными на Агрегатном заводе. Тогда он отмечал, что в целом захватчики продолжают использовать беспилотники для выполнения логистических задач, в частности на территории этого завода.

Обведенное красным – захватчики на Агрегатном заводе в Волчанске (Карта: Deepstate)

Карта: Deepstate

Россияне начали свое наступление в Харьковской области 10 мая, а в конце месяца они уже увязли в уличных боях за Волчанск.

В июле в ОТГ "Харьков" сообщили, что оккупанты "уменьшили аппетиты" на севере Харьковской области и отказались от оккупации областного центра, однако все равно мечтают подойти к нему на расстояние пушечного выстрела – поэтому и упорно атаковали в районе Липцев.

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