Подразделения Главного управления разведки Министерства обороны освободили от оккупантов Волчанский агрегатный завод в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУР и опубликовала соответствующее видео. Осторожно: на видео ненормативная лексика.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

В результате спецоперации подразделения ГУР полностью освободили территорию предприятия и уничтожили оккупантов во всех постройках завода. Во вторник, 24 сентября, в 14:40 командир спецподразделения ГУР Тимур доложил начальнику ГУР Кириллу Буданову об успешном завершении операции.

Операцию провели специальные группы ГУР: "Стугна", "Парагон", Российский добровольческий корпус, "Юнгер", БДК и "Террор".

Бойцы ГУР осуществляли системную зачистку построек завода, постоянно вступая в контактные бои с россиянами в условиях плотной застройки. В некоторых случаях украинские спецназовцы вступали с врагом в рукопашный бой.

"Россияне превратили агрегатный завод в свою пропагандистскую "крепость", вовлекая в оборону наиболее мотивированные и профессиональные подразделения, среди которых были даже бойцы 45 бригады специального назначения воздушно-десантных войск (Кубинка, Москва)", — говорится в сообщении.

Кроме этого, против украинских разведчиков непрерывно применялось значительное количество артиллерии, ударных дронов, управляемых авиабомб и тяжелые огнеметные системы "Солнцепек". Однако бойцам ГУР удалось уничтожить противника и взять пленных.

Территория агрегатного завода передана под контроль Вооруженных Сил Украины после зачистки всех 30 зданий объекта.

25 августа стало известно, что российские военные уже несколько месяцев остаются заблокированными на агрегатном заводе в Волчанске.

16 сентября ОТГ "Харьков" сообщила, что в Волчанске россияне обстреляли районы возле агрегатного завода – и этим нанесли потери своим же подразделениям.

Читайте также: "Акт возмездия за организацию пыточных". В Екатеринбурге взорвали росгвардейцев – ГУР