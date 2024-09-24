Подразделения ГУР освободили от россиян Волчанский агрегатный завод – видео
Подразделения Главного управления разведки Министерства обороны освободили от оккупантов Волчанский агрегатный завод в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУР и опубликовала соответствующее видео. Осторожно: на видео ненормативная лексика.
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В результате спецоперации подразделения ГУР полностью освободили территорию предприятия и уничтожили оккупантов во всех постройках завода. Во вторник, 24 сентября, в 14:40 командир спецподразделения ГУР Тимур доложил начальнику ГУР Кириллу Буданову об успешном завершении операции.
Операцию провели специальные группы ГУР: "Стугна", "Парагон", Российский добровольческий корпус, "Юнгер", БДК и "Террор".
Бойцы ГУР осуществляли системную зачистку построек завода, постоянно вступая в контактные бои с россиянами в условиях плотной застройки. В некоторых случаях украинские спецназовцы вступали с врагом в рукопашный бой.
"Россияне превратили агрегатный завод в свою пропагандистскую "крепость", вовлекая в оборону наиболее мотивированные и профессиональные подразделения, среди которых были даже бойцы 45 бригады специального назначения воздушно-десантных войск (Кубинка, Москва)", — говорится в сообщении.
Кроме этого, против украинских разведчиков непрерывно применялось значительное количество артиллерии, ударных дронов, управляемых авиабомб и тяжелые огнеметные системы "Солнцепек". Однако бойцам ГУР удалось уничтожить противника и взять пленных.
Территория агрегатного завода передана под контроль Вооруженных Сил Украины после зачистки всех 30 зданий объекта.
- 25 августа стало известно, что российские военные уже несколько месяцев остаются заблокированными на агрегатном заводе в Волчанске.
- 16 сентября ОТГ "Харьков" сообщила, что в Волчанске россияне обстреляли районы возле агрегатного завода – и этим нанесли потери своим же подразделениям.
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