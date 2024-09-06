Россияне казнили украинского военного и сняли это на видео. Лубинец отреагировал

Дмитрий Лубинец заявил, что обратился по этому поводу в ООН и МККК

Российский захватчик (Фото: ресурс окупантов)

Российские военные казнили украинского военнопленного, свое преступление они сняли на видео и опубликовали его в сети. Об этом сообщил украинский государственный проект "Хочу жить", созданный для добровольной сдачи военных РФ в плен. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что обратился в международные организации.

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На кадрах видно, как оккупант расстреливает военного, а потом говорит, что "пришел освобождать эту землю от врагов и нацизма".

"То, что украинская армия имеет дело с садистами и убийцами, мы уже поняли давно. Но кем нужно быть, чтобы самому фиксировать свои деяния, облегчая работу по установлению своей личности?" – говорится в сообщении проекта.

Там отметили, что украинские спецслужбы знают практически все подобные случаи и пообещали, что российские преступники в военной форме не останутся безнаказанными.

Проект напомнил, что военные преступления и преступления против человечности не имеют срока давности, и виновные не останутся безнаказанными.

Видео 18+ – здесь.

Лубинец, комментируя видео, на котором оккупанты расстреливают, вероятно, украинского военнопленного, заявил, что обратился в Организацию Объединенных Наций и Международный Комитет Красного Креста.

"Эти международные организации должны заставить Россию соблюдать нормы международного гуманитарного права и фиксировать каждое нарушение", — заявил омбудсмен.

По его словам, россияне намеренно расстреливают военнопленных и распространяют такие видео, чтобы запугать украинцев.

"Но на самом деле они лишь показывают свое истинное лицо – лицо террориста и убийцы. В то же время, вся информация всегда требует детальной проверки. Не стоит доверять всему, что распространяет враг", – резюмировал Лубинец.

18 июня Костин написал, что на Донецком направлении российские оккупанты обезглавили украинского военного. На следующий день прокуратура установила имя убитого защитника и данные потенциальных командиров захватчиков.

19 июня ГУР установило причастных к казни четырех украинских военнопленных в мае возле села Работино Запорожской области.

3 августа в сети появилось фото, вероятно, с телом украинского пленного с отрезанной головой и конечностями. Лубинец обратился по этому поводу в МККК и ООН.

17 августа ОГП сообщил, что правоохранители начали расследование по факту опубликованного в сети видео с обезглавленным, вероятно, украинским военным.

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