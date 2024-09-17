Россияне казнили военнопленного ВСУ мечом с надписью "За Курск". Омбудсмен отреагировал

Дмитрий Лубинец (Фото: Facebook)

Российские оккупанты казнили безоружного украинского военнопленного, проткнув его мечом. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что обратился в Организацию Объединенных Наций и Международный Комитет Красного Креста.

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"Уровень варварства и кровожадности невозможно постичь. Такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными! Сколько еще мир будет смотреть, как Россия открыто демонстрирует пренебрежение любыми нормами и законами?" – написал он.

По словам омбудсмена, руки казненного военнопленного были завязаны скотчем.

Он обратился во всемирные организации, чтобы те "зафиксировали очередное нарушение прав человека со стороны России". По словам Лубинца, такие "показательные казни направлены на деморализацию украинского общества".

Ранее в сети распространили фото военнопленного: он лежит на спине с завязанными руками, а в его грудь воткнули меч с надписью "За Курск". В сети писали, что это произошло в Новогродовке Донецкой области, недалеко от Покровска.

Новогродовка на карте (Источник: DeepState)

За лето было не менее пяти зафиксированных случаев казни российскими оккупантами украинских военнопленных.

18 июня генпрокурор Костин написал, что на Донецком направлении российские кафиры обезглавили украинского военного. На следующий день прокуратура установила имя убитого защитника и данные потенциальных командиров захватчиков.

3 августа в сети появилось фото, вероятно, с телом украинского пленника с отрезанной головой и конечностями. Лубинец обратился по этому поводу в МККК и ООН.

6 сентября захватчики казнили украинского бойца и сняли это на камеру.

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