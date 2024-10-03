США не можуть підтвердити масовий розстріл українських військових: немає "доказів"

У Держдепі заявили, що спостерігають за подібними діями з боку Росії від початку повномасштабної війни

Метью Міллер (Фото: скриншот відео)

У Держдепартаменті США прокоментували розстріл 16 українських військових, які здалися в полон російським солдатам. Представник відомства Метью Міллер заявив на брифінгу 2 жовтня, що американська сторона не може цього підтвердити.

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"Ми бачили звіти. Я не маю незалежної інформації, щоб це підтвердити. Я думаю, що це доречно, щоб Україна провела розслідування, про яке вона оголосила", — сказав Міллер.

Він зазначив, що США спостерігають за тим, як Росія "вчиняє жахливі дії" з початку повномасштабної війни проти України.

Інформація про розстріл 16 українських військових на Покровському напрямку та відео моменту з'явилися 1 жовтня. На кадрах, які поширили у соцмережах, було видно, як українські воїни вийшли з лісопосадки у супроводі росіян. Їх вишикували в шеренгу, а потім розстріляли. Офіс генпрокурора розпочав розслідування.

3 вересня Офіс генпрокурора повідомив, що окупанти могли розстріляти трьох українських військовополонених на Торецькому напрямку.

6 вересня загарбники стратили українського бійця та зняли це на камеру.

17 вересня омбудсмен з прав людини Дмитро Лубинець повідомив, що окупанти стратили беззбройного українського військовополоненого мечем.