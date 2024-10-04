Офис генпрокурора: В 2024 году оккупанты казнили 80% украинских военных на поле боя
В 2024 году российские оккупанты казнили наибольшее количество украинских военных именно на поле боя – около 80%. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора Юрий Белоусов.
"Сейчас мы уже располагаем информацией о гибели 93 наших бойцов, которые были казнены именно на поле боя. И что важно отметить, что где-то 80% всех казней произошло в этом году. Что говорит о столь серьезном увеличении этих случаев в 2024 году", – сказал он.
По словам Белоусова, отношение российских оккупационных войск к украинским военнопленным "значительно ухудшилось" с ноября 2023 года.
"Пожалуй, таким наиболее резонансным примером являются наши военнопленные, погибшие в Еленовке. Но такие случаи фиксируются и в других местах несвободы", – заявил представитель ОГП.
Недавно был опубликован отчет верховного комиссара ООН по правам человека, где подтвержден факт казни 10 военнопленных в других местах содержания, напомнил он.
Белоусов отметил, что эти случаи также зафиксированы и что ведутся большие расследования мест несвободы как на территории России, так и на оккупированных территориях.
Он добавил, что проводятся допросы всех возвращающихся из плена украинских военнопленных и что все они подвергаются жестоким пыткам. По его словам, во время этих пыток некоторые военнослужащие погибают от рук представителей ВС РФ, ФСБ или других силовиков страны-агрессора.
Накануне в сети появилась информация о расстреле 16 украинских военных на Покровском направлении. На кадрах было видно, как украинские бойцы вышли из лесопосадки в сопровождении российских захватчиков: их выстроили в ряд, а затем расстреляли. Офис генпрокурора в тот же день начал расследование.
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