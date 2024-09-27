ГУР про складнощі звільнення агрегатного заводу: Найбільша проблема – підвали та бункери

Успіху в операції вдалось досягти завдяки тому, що росіяни не змогли виявити накопичення та підхід основних українських сил

Фото надане підрозділом ''Стугна'' у складі Спецпідрозділу Тимура ГУР МО України

Однією з головних проблем під час звільнення агрегатного заводу у Вовчанську для українських бійців стало зачищення його підвалів і бункерів, де ворог міг тримати оборону. Остаточний план і початок зачищення були сформовані на початку вересня, розповів в інтерв’ю LIGA.net командир підрозділу "Стугна" у складі Спецпідрозділу Тимура ГУР на псевдо Лінукс.

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"Найбільша проблема для повного зачищення заводу – це підвали та бункери. Там супротивники могли тримати оборону", – заявив він.

За словами Лінукса, успіху в операції вдалось досягти завдяки тому, що росіяни не змогли виявити накопичення та підхід основних українських сил. Бійці ГУР протягом кількох тижнів працювали в надзвичайно важких умовах з обмеженими ресурсами, додав він.

Додатковим викликом було обмежене використання артилерії через близькість ворожих і наших позицій, що підвищувало ризик дружнього вогню. Однак росіян це не зупиняло й вони вели вогонь як по українських, так і по власних підрозділах.

Окрім того, через складну логістику і відрізаність річкою Вовча неможливим було залучення бронетехніки. Левова частина тягаря впала на плечі піхотних підрозділів, які самі затягували вибухівку і "розбирали" будівлі, в яких були вороги.

"Фактично ця операція стала унікальною, і, сподіваюсь, увійде в підручники воєнної історії", – підсумував Лінукс.

16 вересня ОТУ "Харків" повідомило, що у Вовчанську росіяни обстріляли райони біля агрегатного заводу – й цим завдали втрат своїм же підрозділам.

24 вересня ГУР повідомило про звільнення Вовчанського агрегатного заводу від росіян.

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