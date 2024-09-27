ГУР о сложностях освобождения агрегатного завода: Наибольшая проблема – подвалы и бункеры

Успеха в операции удалось достичь благодаря тому, что россияне не смогли выявить накопления и подхода основных украинских сил

Фото предоставлено подразделением ''Стугна'' в составе Спецподразделения Тимура ГУР МО Украины

Одной из главных проблем при освобождении агрегатного завода в Волчанске для украинских бойцов стала зачистка его подвалов и бункеров, где враг мог держать оборону. Окончательный план и начало зачистки были сформированы в начале сентября, рассказал в интервью LIGA.net командир подразделения "Стугна" в составе Спецподразделения Тимура ГУР с позывным Линукс.

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"Самая большая проблема для полной зачистки завода – это подвалы и бункеры. Там противники могли держать оборону", – заявил он.

По словам Линукса, успеха в операции удалось достичь благодаря тому, что россияне не смогли выявить накопление и подход основных украинских сил. Бойцы ГУР в течение нескольких недель работали в тяжелейших условиях с ограниченными ресурсами, добавил он.

Дополнительным вызовом было ограниченное использование артиллерии из-за близости вражеских и наших позиций, что повышало риск дружественного огня. Однако россиян это не останавливало и они вели огонь как по украинским, так и по собственным подразделениям.

Кроме того, из-за сложной логистики и отрезанности рекой Волчья невозможно было привлечь бронетехнику. Львиная часть бремени легла на плечи пехотных подразделений, которые сами затаскивали взрывчатку и "разбирали" здания, где находились враги.

"Фактически эта операция стала уникальной, и, надеюсь, войдет в учебники военной истории", – подытожил Линукс.

16 сентября ОТГ "Харьков" сообщило, что в Волчанске россияне обстреляли районы возле агрегатного завода – и этим нанесли урон своим же подразделениям.

24 сентября ГУР сообщило об освобождении Волчанского агрегатного завода от россиян.

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