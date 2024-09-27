ГУР вперше показало росіян, яких взяли в полон на заводі у Вовчанську – фото

Перші фото полонених з агрегатного заводу у Вовчанську показав підрозділ "Стугна" у складі Спецпідрозділу Тимура

Фото надане підрозділом Стугна у складі Спецпідрозділу Тимура ГУР МО України

На момент захоплення агрегатного заводу росіян там залишалось близько 80 осіб. Більшість з них була ліквідована. На фінальній стадії українським захисникам вдалось захопити близько двох десятків полонених. Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів командир підрозділу "Стугна" у складі Спецпідрозділу Тимура ГУР на псевдо "Лінукс".

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Фото надане підрозділом "Стугна" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України

"На фінальній стадії нам вдалось захопити близько двох десятків полонених, які остаточно усвідомили безсенсовість подальшого спротиву і здалися в полон", – сказав розвідник.

Полонені, зокрема, повідомили, що спецпризначенці ГРУ, які ними командували, були або вбиті, або одиниці спробували відійти, залишивши своїх підлеглих помирати на заводі.

Окрім того, зі свідчень полонених, їх обурювало що командири залишали собі більшу частину харчів і води, які їм передавали за допомогою скидів з дронів.

Також за словами "Лінукса", протягом кількох місяців блокади заводу різні підрозділи Сил оборони України проводили розвідку боєм та заходили та територію заводу. Остаточний план і початок зачистки був сформований на початку вересня.

Унікальну операцію, яка тривала понад тиждень, провели розвідники зі Спецпідрозділу Тимура, бійці підрозділів "Стугна", "Парагон", "Юнгер", РДК, "Терор" і БДК.

"Успіху у операції вдалось досягнути завдяки тому, що противник не зміг виявити наші накопичення та підхід основних сил. Це зайняло у нас чимало часу та сил, але результат був вартий цих зусиль. Бійці, які виконували завдання кілька тижнів провели у надзвичайно складних умовах з обмеженими ресурсами".