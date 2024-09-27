ГУР впервые показало россиян, взятых в плен на заводе в Волчанске – фото

Первые фото пленных с агрегатного завода в Волчанске показало подразделение "Стугна" в составе Спецподразделения Тимура

Фото предоставлено подразделением Стугна в составе Спецподразделения Тимура ГУР МО Украины

К моменту захвата агрегатного завода россиян там оставалось около 80 человек. Большинство из них было ликвидировано. На финальной стадии украинским защитникам удалось захватить около двух десятков пленных. Об этом в интервью LIGA.net рассказал командир подразделения "Стугна" в составе Спецподразделения Тимура ГУР под псевдо "Линукс".

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Фото предоставлено подразделением

"На финальной стадии нам удалось захватить около двух десятков пленных, которые окончательно осознали бессмысленность дальнейшего сопротивления и сдались в плен", – сказал разведчик.

Пленные, в частности, сообщили, что командовавшие ими спецназначители ГРУ были либо убиты, либо единицы попытались отойти, оставив своих подчиненных умирать на заводе.

Кроме того, из свидетельств пленных, их возмущало, что командиры оставляли себе большую часть пищи и воды, которые им передавали с помощью сбросов с дронов.

Также по словам "Линукса", в течение нескольких месяцев блокады завода разные подразделения Сил обороны Украины проводили разведку боем и заходили на территорию завода. Окончательный план и начало зачистки был сформирован в начале сентября.

Уникальную операцию, продолжавшуюся более недели, провели разведчики из Спецподразделения Тимура, бойцы подразделений "Стугна", "Парагон", "Юнгер", РДК, "Террор" и БДК.

"Успеха в операции удалось достичь благодаря тому, что противник не смог выявить наши накопления и подход основных сил. Это заняло у нас немало времени и сил, но результат стоил этих усилий. Бойцы, которые выполняли задания, несколько недель провели в чрезвычайно сложных условиях с ограниченными ресурсами".