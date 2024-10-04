Расстрел россиянами 16 бойцов ВСУ. ОГП: Предварительно установлены данные защитников

Офис генпрокурора обратился ко "всем возможным подразделениям" разведки и военным, а также сделал запросы к международным партнерам

Российский оккупант (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

Офис генпрокурора предварительно установил данные 16 бойцов ВСУ, которых под Покровском расстреляли российские захватчики в начале октября. Однако эти данные еще проверяются из уважения к близким защитников, сообщил начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, ОГП Юрий Белоусов в эфире телемарафона.

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"По состоянию сейчас нам известно, что могли погибнуть бойцы двух подразделений ВСУ. Мы знаем номера этих подразделений, мы предварительно установили данные этих бойцов, но мы эту информацию проверяем из уважения к близким и родным, чтобы не ошибиться в фамилиях. Поэтому мы сейчас это устанавливаем", – заявил он.

По словам чиновника, сейчас ОГП понимает, где произошло преступление и какое подразделение Вооруженных сил РФ может быть причастно к нему.

Однако вся эта информация проверяется и уточняется, учитывая то, что ведутся активные боевые действия и нет доступа к месту преступления, пояснил Белоусов.

При этом Офис генпрокурора обратился ко "всем возможным подразделениям" разведки и военным, а также сделал запросы к международным партнерам, чтобы собрать как можно больше информации, отметил чиновник.