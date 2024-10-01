Россияне расстреляли 16 украинских военнопленных под Покровском – Офис генпрокурора

Глава ОГП Костин заявил, что это самый массовый известный случай казни украинских военнопленных на линии фронта

Российский оккупант (Фото: ресурс захватчиков)

Россияне расстреляли 16 украинских военнопленных на Покровском направлении – правоохранители ведут расследование, сообщил Офис генерального прокурора.

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1 октября в Telegram-каналах появилась информация о возможном расстреле военными Вооруженных сил РФ 16 украинских защитников – сообщалось, что это кадры из района сел Николаевка и Сухой Яр Покровского района.

"На обнародованном видео зафиксировано, как под контролем врага военнослужащие ВСУ, взятые в плен, вышли из лесопосадки. После того, как они выстроились в шеренгу, оккупанты умышленно открыли по ним огонь на поражение. Раненых, подававших признаки жизни, добили в упор автоматной очередью. ", – написал ОГП.

Генпрокурор Андрей Костин заявил, что это самый массовый известный случай смертной казни украинских военнопленных на линии фронта, и еще одно свидетельство того, что убийства и пытки пленных со стороны РФ являются целенаправленной политикой ее военного и политического руководства.

Правоохранители проверяют видео, начаты следственные и розыскные действия для установления всех обстоятельств.

Максимальное возможное наказание – пожизненное заключение.

Уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что направил письма по этому видео в ООН и Международный комитет Красного Креста.