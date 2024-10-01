Росіяни розстріляли 16 українських військовополонених під Покровськом – Офіс генпрокурора
Росіяни розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку – правоохоронці ведуть розслідування, повідомив Офіс генерального прокурора.
1 жовтня у Telegram-каналах з'явилася інформація про можливий розстріл військовими Збройних сил РФ 16 українських захисників – повідомлялося, що це кадри з району сіл Миколаївка та Сухий Яр Покровського району.
"На оприлюдненому відео зафіксовано, як під контролем ворога військовослужбовці ЗСУ, взяті у полон, вийшли з лісопосадки. Після того, як вони вишикувались у шеренгу, окупанти умисно відкрили по них вогонь на ураження. Поранених, які подавали ознаки життя, добили впритул автоматною чергою", – написав ОГП.
Генпрокурор Андрій Костін заявив, що це наймасовіший відомий випадок страти українських військовополонених на лінії фронту, і ще одне свідчення того, що вбивства та катування полонених з боку РФ є цілеспрямованою політикою її військового та політичного керівництва.
Наразі правоохоронці перевіряють відео, розпочато слідчі та розшукові дії задля встановлення усіх обставин.
Максимальне можливе покарання – довічне ув'язнення.
Уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що надіслав листи стосовно цього відео до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.
- 3 вересня Офіс генпрокурора повідомив, що окупанти могли розстріляти трьох українських військовополонених на Торецькому напрямку.
- 6 вересня загарбники стратили українського бійця та зафільмували це на камеру.
- 17 вересня Лубінець повідомив, що окупанти стратили беззбройного українського військовополоненого, встромивши у нього меч.