Росіяни розстріляли 16 українських військовополонених під Покровськом – Офіс генпрокурора

Голова ОГП Костін заявив, що це наймасовіший відомий випадок страти українських військовополонених на лінії фронту

Російський окупант (Фото: ресурс загарбників)

Росіяни розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку – правоохоронці ведуть розслідування, повідомив Офіс генерального прокурора.

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1 жовтня у Telegram-каналах з'явилася інформація про можливий розстріл військовими Збройних сил РФ 16 українських захисників – повідомлялося, що це кадри з району сіл Миколаївка та Сухий Яр Покровського району.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

"На оприлюдненому відео зафіксовано, як під контролем ворога військовослужбовці ЗСУ, взяті у полон, вийшли з лісопосадки. Після того, як вони вишикувались у шеренгу, окупанти умисно відкрили по них вогонь на ураження. Поранених, які подавали ознаки життя, добили впритул автоматною чергою", – написав ОГП.

Генпрокурор Андрій Костін заявив, що це наймасовіший відомий випадок страти українських військовополонених на лінії фронту, і ще одне свідчення того, що вбивства та катування полонених з боку РФ є цілеспрямованою політикою її військового та політичного керівництва.

Наразі правоохоронці перевіряють відео, розпочато слідчі та розшукові дії задля встановлення усіх обставин.

Максимальне можливе покарання – довічне ув'язнення.

Уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що надіслав листи стосовно цього відео до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста.