Экс-вагнеровец Медведев сел в тюрьму в Норвегии за избиение подруги и нападение на бармена

В феврале норвежские власти отказались предоставить экс-вагнеровцу политическое убежище, но разрешили остаться в стране

Андрей Медведев (Фото: российские пропагандистские источники)

Бывший вагнеровец Андрей Медведев, в прошлом году бежавший в Норвегию, получил 120 дней лишения свободы. По данным издания The Barentz Observer, суд признал его виновным в избиении подруги и нападении на бармена.

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14 июня Окружной суд города Вестфолд приговорил Медведева к 120 дням тюремного заключения за два преступления, совершенные в Ларвике и Ставерне. Россиянин избил свою подругу Миллу Фольдвик, приревнув ее к таксисту, и напал на бармена, отказавшегося продать ему лишнюю порцию алкоголя.

Сам Медведев заявлял полиции, что бармену он лишь швырнул на стойку несколько монет, а подруга избила себя сама. Однако суд вынес приговор о лишении свободы, учитывая слова свидетелей.

В феврале норвежские власти отказались предоставить экс-вагнеровцу политическое убежище, но разрешили остаться в стране. По мнению норвежских властей, в России Медведеву угрожает опасность.

23 января 2023 года в Норвегии был задержан Медведев, он незаконно пересек границу и просил о политическом убежище.

18 мая бывший боевик заявил, что хочет вернуться в Россию.

1 марта 2024 года Офис генпрокурора заявил, что Украина не просила об экстрадиции Медведева, поскольку не вручала ему подозрения.

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