Ексвагнерівець Медведєв сів у тюрму в Норвегії за побиття подруги та напад на бармена
Колишній вагнерівець Андрій Медведєв, який торік втік до Норвегії, отримав 120 днів позбавлення волі. За даними видання The Barentz Observer, суд визнав його винним у побитті подруги та нападі на бармена.
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14 червня Окружний суд міста Вестфолд засудив Медведєва до 120 днів тюремного ув'язнення за два злочини, скоєні в Ларвіку і Ставерні. Росіянин побив свою подругу Міллу Фольдвік, приревнувавши її до таксиста, і напав на бармена, який відмовився продати йому зайву порцію алкоголю.
Сам Медведєв заявляв поліції, що бармену він лише шпурнув на стійку кілька монет, а подруга побила себе сама. Однак суд виніс вирок про позбавлення волі з огляду на слова свідків.
У лютому норвезька влада відмовилася надати ексвагнерівцю політичний притулок, але дозволила залишитися в країні. На думку норвезької влади, у Росії Медведєву загрожує небезпека.
- 23 січня 2023 року у Норвегії затримали Медведєва, він незаконно перетнув кордон та просив про політичний притулок.
- 18 травня колишній бойовик заявив, що хоче повернутись до Росії.
- 1 березня 2024 року Офіс генпрокурора заявив, що Україна не просила про екстрадицію Медведєва, оскільки не вручала йому підозру.
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