Ексвагнерівець Медведєв сів у тюрму в Норвегії за побиття подруги та напад на бармена

У лютому норвезька влада відмовилася надати ексвагнерівцю політичний притулок, але дозволила залишитися в країні

Андрій Медведєв (Фото: російські пропагандистські джерела)

Колишній вагнерівець Андрій Медведєв, який торік втік до Норвегії, отримав 120 днів позбавлення волі. За даними видання The Barentz Observer, суд визнав його винним у побитті подруги та нападі на бармена.

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14 червня Окружний суд міста Вестфолд засудив Медведєва до 120 днів тюремного ув'язнення за два злочини, скоєні в Ларвіку і Ставерні. Росіянин побив свою подругу Міллу Фольдвік, приревнувавши її до таксиста, і напав на бармена, який відмовився продати йому зайву порцію алкоголю.

Сам Медведєв заявляв поліції, що бармену він лише шпурнув на стійку кілька монет, а подруга побила себе сама. Однак суд виніс вирок про позбавлення волі з огляду на слова свідків.

У лютому норвезька влада відмовилася надати ексвагнерівцю політичний притулок, але дозволила залишитися в країні. На думку норвезької влади, у Росії Медведєву загрожує небезпека.

23 січня 2023 року у Норвегії затримали Медведєва, він незаконно перетнув кордон та просив про політичний притулок.

18 травня колишній бойовик заявив, що хоче повернутись до Росії.

1 березня 2024 року Офіс генпрокурора заявив, що Україна не просила про екстрадицію Медведєва, оскільки не вручала йому підозру.

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