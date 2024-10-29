Уже 133 російських воєнних злочинців отримали судові вироки – скільки очно

За даними ексгенпрокурора Костіна, правоохоронці встановили 721 підозрюваного у воєнних злочинах, 514 обвинувальних актів скеровано до суду

Російський окупант (Фото: ресурс окупантів)

Уже 133 російських воєнних злочинців отримали реальні судові вироки, повідомив колишній генеральний прокурор Андрій Костін у своїй звітній промові в Верховній Раді. В Офісі генпрокурора уточнили LIGA.net, що більшість з вироків заочні.

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"Впевнено можу сказати, що наразі Україна є першою у світі країною, яка в умовах активних бойових дій не лише системно документує, а й розслідує воєнні злочини", – заявив експосадовець.

За його даними, правоохоронці встановили 721 підозрюваного у воєнних злочинах, 514 обвинувальних актів скеровано до суду, а вже 133 воєнні злочинці отримали реальні судові вироки.

ДОПОВНЕНО. У пресслужбі Офісу генпрокурора уточнили LIGA.net, що більшість з цих вироків є заочними, а близько 20 — очні. Заочний вирок означає, що обвинуваченого не змогли затримати, а отже судовий розгляд проходив за його відсутності.

Костін заявив, що окрему увагу Офіс генпрокурора приділяв забезпеченню відповідальності агресора за злочини, котрі спричинили масштабну довгострокову шкоду для майбутніх поколінь – йдеться про злочини проти довкілля та екоцид, а також злочини росіян проти української культурної спадщини.

Раніше начальник профільного Департаменту ОГП Юрій Бєлоусов розповів, що близько 80% страт українських військовослужбовців росіянами сталися у 2024 році. На той момент відомство мало інформацію щодо загибелі 93 українських бійців, яких було страчено саме на полі бою.