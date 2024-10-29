Уже 133 російських воєнних злочинців отримали судові вироки – скільки очно

Уже 133 російських воєнних злочинців отримали судові вироки – скільки очнодоповнено
Уже 133 російських воєнних злочинців отримали реальні судові вироки, повідомив колишній генеральний прокурор Андрій Костін у своїй звітній промові в Верховній Раді. В Офісі генпрокурора уточнили LIGA.net, що більшість з вироків заочні.
"Впевнено можу сказати, що наразі Україна є першою у світі країною, яка в умовах активних бойових дій не лише системно документує, а й розслідує воєнні злочини", – заявив експосадовець.
За його даними, правоохоронці встановили 721 підозрюваного у воєнних злочинах, 514 обвинувальних актів скеровано до суду, а вже 133 воєнні злочинці отримали реальні судові вироки.
ДОПОВНЕНО. У пресслужбі Офісу генпрокурора уточнили LIGA.net, що більшість з цих вироків є заочними, а близько 20 — очні. Заочний вирок означає, що обвинуваченого не змогли затримати, а отже судовий розгляд проходив за його відсутності.
Костін заявив, що окрему увагу Офіс генпрокурора приділяв забезпеченню відповідальності агресора за злочини, котрі спричинили масштабну довгострокову шкоду для майбутніх поколінь – йдеться про злочини проти довкілля та екоцид, а також злочини росіян проти української культурної спадщини.
Раніше начальник профільного Департаменту ОГП Юрій Бєлоусов розповів, що близько 80% страт українських військовослужбовців росіянами сталися у 2024 році. На той момент відомство мало інформацію щодо загибелі 93 українських бійців, яких було страчено саме на полі бою.
- У березні Офіс генпрокурора підтвердив LIGA.net, що колишній учасник терористичної групи Вагнера Андрій Медведєв, який втік до Норвегії, не отримував підозру від українських правоохоронців, тому норвезьку сторону не просили про його екстрадицію. Влітку бойовик сів до норвезької в'язниці на 120 днів за побиття подруги та напад на бармена.
- У жовтні стало відомо, що окупанти за наказом командування стратили чотирьох військовополонених бійців ЗСУ на території Агрегатного заводу у Вовчанську влітку 2024 року. Наразі можливий підозрюваний перебуває в українському полоні – у разі доведення вини він може бути засуджений до довічного позбавлення волі.