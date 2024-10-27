Росіяни розстріляли цивільних у Селидовому: правоохоронці почали розслідування – фото

Російський загарбник (Фото: ресурс окупантів)

У місті Селидове Донецької області окупанти розстріляли цивільних людей, правоохоронці почали розслідування. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактами порушення законів та звичаїв війни.

27 жовтня у декількох Telegram-каналах з’явилась інформація про вбивства окупантами мирних жителів у Селидовому. На оприлюдненому відео зафіксовано, як росіяни, ймовірно, розстріляли з автоматів цивільний автомобіль. Під час атаки в салоні перебували двоє людей, одного з них поранено.

Після цього на місце події прибули українські військові та, відтягнувши з лінії вогню постраждалого, надали йому першу медичну допомогу й евакуювали цивільних з-під обстрілу. Попередньо, це сталось 24 жовтня.

Крім того, за даними ОГП, росіяни, ймовірно, розстріляли у місті двох жінок. В районі приватного сектору, що практично не постраждав від активних бойових дій, знаходяться тіла загиблих цивільних. Тобто ці вбивства відбувалися, попередньо, вже після взяття під контроль цих територій армією РФ, зазначили в прокуратурі.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

18 жовтня окупанти стратили двох українських беззбройних полонених поблизу Селидового.

24 жовтня стало відомо, що росіяни убили чотирьох українських полонених бійців НГУ поблизу Селидового.