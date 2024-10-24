Росіяни розстріляли чотирьох полонених нацгвардійців під Селидовим – Офіс генпрокурора

Захисники потрапили до полону 6 жовтня, наступного дня їх знайшли мертвими

Російський окупант (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

Росіяни убили чотирьох українських полонених бійців Національної гвардії поблизу Селидового – правоохоронці розпочали розслідування воєнного злочину, повідомив Офіс генерального прокурора.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Згідно з оперативними даними, 6 жовтня четверо військових Нацгвардії виконували службово-бойові завдання на позиціях у районі Селидового – близько 13:00 окупанти почали штурм укріплень, під час якого захопили українських захисників у полон, а згодом записали допит поранених беззбройних захисників на відео.

Наступного дня Сили оборони повернули втрачені позиції та виявили тіла убитих українських військових, зауважує ОГП.

Правоохоронці розслідують цей злочин за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Максимальне покарання – довічне ув'язнення.

Раніше Офіс генпрокурора повідомив про розслідування убивства росіянами двох українських беззбройних полонених поблизу Селидового, що відбулося 18 жовтня.