Розпочато розслідування страти девʼяти українських військовополонених у Курській області

Російські загарбники (Фото: ресурс окупантів)

Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу девʼятьох українських військовополонених у Курській області. Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Костін нагадав, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародним злочином.

"Робимо все, аби ідентифікувати й покарати всіх винуватців злочинів, які країна-агресор чинить проти України та українців", – резюмував він.

На розстріл українських військовополонених відреагував міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він констатував, що страти українських військових в полоні у росіян стають дедалі частішими.

Міністр із посиланням на дані Організації об'єднаних націй заявив, що 95% українських військовополонених піддаються тортурам, їм відмовляють у задоволенні базових потреб.

"Міжнародна спільнота повинна вжити негайних заходів: видати ордери Міжнародного кримінального суду на арешт російських катів, посилити санкційний тиск, вимагати доступу міжнародних спостерігачів і медиків до місць утримання під вартою та сприяти звільненню військовополонених і всіх незаконно утримуваних осіб", – наголосив Сибіга.

Раніше проєкт DeepState повідомив, що 10 жовтня росіяни стратили операторів БпЛА та "суміжників" в районі населеного пункту Зелений Шлях у Курській області.

За даними аналітиків, українські військові вийшли на позицію, яка вважалася "відносним тилом", але були вимушені вступити у бій з ворогом. Однак через обмежену кількість боєкомплекту захисники були вимушені здатися.