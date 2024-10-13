Під Курськом росіяни могли розстріляти дев'ять військових ЗСУ. Лубінець відреагував – фото
Уповноважений Верховної Ради з питань прав людини Дмитро Лубінець відреагував на можливий розстріл дев'ятьох українських військових у Курській області. Він вкотре підкреслив, що міжнародна спільнота не повинна закривати на це очі.
Лубінець заявив, що розстріл військовополонених – це грубе порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Він знову направив листи до Організації об'єднаних націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста стосовно "чергового злочину росіян".
"Ці дії не мають залишитися безкарними, і ворог повинен понести всю відповідальність. Росія – це країна-терорист, яка порушує всі правила та звичаї війни. Міжнародна спільнота не повинна закривати очі на такі злочини", – написав омбудсмен.
Про розстріл військових 13 жовтня повідомив Telegram-канал DeepState із посиланням на співрозмовників 1 ОТБр. За наявними даними, росіяни вбили операторів БпЛА та "суміжників" в районі населеного пункту Зелений Шлях у Курській області ще 10 жовтня.
Повідомляється, що українські військові вийшли на позицію, яка вважалася "відносним тилом", але були вимушені вступити у бій з ворогом. Однак через обмежену кількість боєкомплекту захисники були вимушені здатися.
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