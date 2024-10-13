Под Курском россияне могли расстрелять девять военных ВСУ. Лубинец отреагировал – фото
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на возможный расстрел девяти украинских военных в Курской области. Он еще раз подчеркнул, что международное сообщество не должно закрывать на это глаза.
Лубинец заявил, что расстрел военнопленных – это грубое нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Он снова направил письма Организации объединенных наций и Международному комитету Красного Креста относительно "очередного преступления россиян".
"Эти действия не должны остаться безнаказанными, и враг должен понести всю ответственность. Россия – это страна-террорист, которая нарушает все правила и обычаи войны. Международное сообщество не должно закрывать глаза на подобные преступления", – написал обмудсмен.
О расстреле военных 13 октября сообщил Telegram-канал DeepState со ссылкой на собеседников 1 ОТБр. По имеющимся данным, россияне убили операторов БПЛА и "смежников" в районе населенного пункта Зеленый Путь в Курской области еще 10 октября.
Сообщается, что украинские военные вышли на позицию, считавшуюся "относительным тылом", но были вынуждены вступить в бой с врагом. Однако из-за ограниченного количества боекомплекта защитники были вынуждены сдаться.
- 4 октября Офис генпрокурора приступил к расследованию расстрела 16 военнопленных под Покровском. В США 3 октября заявили, что не могут подтвердить информацию, потому что им не хватает доказательств.
- 6 октября появилась информация о том, что враг расстрелял троих украинских воинов возле Нью-Йорка в Донецкой области.
- Российские кафиры по приказу командования казнили четырех военнопленных бойцов ВСУ на территории Агрегатного завода в Волчанске летом 2024 года – возможный подозреваемый сейчас находится в украинском плену, сообщил руководитель Харьковской облпрокуратуры.