Россияне расстреляли трех украинских защитников в Нью-Йорке – видео "Азова"
Российские оккупанты по приказу командования казнили трех украинских военнопленных в Нью-Йорке Донецкой области. Соответствующие кадры и допрос взятого в плен оккупанта опубликовала 12 бригада специального назначения Нацгвардии "Азов". На видео есть момент убийства, 18+.
По данным бригады, убитые защитники принадлежали к смежному подразделению.
Опубликована запись с дрона: на нем видно, как безоружные украинские военные выходят из погреба и сдаются в плен, после чего их в упор расстреливают россияне.
Позже бойцы "Азова" совместно с 49-м отдельным штурмовым батальоном взяли в плен одного из группы оккупантов, расстрелявших украинских военных – бригада выложила интервью с пленным оккупантом, воевавшим в составе отряда "Шторм".
"После того, как старший связался с командованием, ему по рации было передано, что "с пленными возиться никогда, пленных никого не брать". И дали команду расстрелять, что группа и сделала", – рассказал он.
- Руководитель профильного департамента Офиса генпрокурора Белоусов сообщил , что около 80% казней украинских военнослужащих россиянами произошли в 2024 году. В настоящее время ОГП располагает информацией о гибели 93 украинских бойцов, которые были казнены именно на поле боя.
- Офис генпрокурора предварительно установил данные 16 бойцов ВСУ, которых под Покровском расстреляли российские захватчики в начале октября, однако эти данные еще проверяются из уважения близких защитников.
- Российские оккупанты по приказу командования казнили четырех военнопленных бойцов ВСУ на территории Агрегатного завода в Волчанске летом 2024 года – возможный подозреваемый сейчас находится в украинском плену, сообщил руководитель Харьковской облпрокуратуры.