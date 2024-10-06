Российские оккупанты по приказу командования казнили трех украинских военнопленных в Нью-Йорке Донецкой области. Соответствующие кадры и допрос взятого в плен оккупанта опубликовала 12 бригада специального назначения Нацгвардии "Азов". На видео есть момент убийства, 18+.

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По данным бригады, убитые защитники принадлежали к смежному подразделению.

Опубликована запись с дрона: на нем видно, как безоружные украинские военные выходят из погреба и сдаются в плен, после чего их в упор расстреливают россияне.

Позже бойцы "Азова" совместно с 49-м отдельным штурмовым батальоном взяли в плен одного из группы оккупантов, расстрелявших украинских военных – бригада выложила интервью с пленным оккупантом, воевавшим в составе отряда "Шторм".

"После того, как старший связался с командованием, ему по рации было передано, что "с пленными возиться никогда, пленных никого не брать". И дали команду расстрелять, что группа и сделала", – рассказал он.