"Полонених не брати". Росіяни розстріляли трьох українських захисників у Нью-Йорку – відео "Азову"доповнено
Російські окупанти за наказом командування стратили трьох українських військовополонених у Нью-Йорку Донецької області. Відповідні кадри та допит взятого у полон окупанта опублікувала 12 бригада спеціального призначення Нацгвардії "Азов". На відео є момент вбивства, 18+.
За даними бригади, убиті захисники належали до суміжного підрозділу.
Опубліковано запис з дрона: на ньому видно, як беззбройні українські військові виходять з погреба і здаються у полон, після чого їх впритул розстрілюють росіяни.
Пізніше бійці "Азову" спільно з 49-м окремим штурмовим батальйоном взяли у полон одного з групи окупантів, які розстріляли українських військових – бригада виклала інтерв'ю з полоненим окупантом, який воював у складі загону "Шторм".
"Після того, як старший зв'язався з командуванням, йому по рації було передано, що "з полоненими возитись ніколи, полонених нікого не брати". І дали команду розстріляти, що група і зробила", – розповів він.
ДОПОВНЕНО. У пресслужбі Офісу генерального прокурора повідомили LIGA.net, що відео зі стратою полонених з'явилося в інтернеті раніше.
3 вересня Донецька облпрокуратура розпочала справу за статтею про воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством. Максимальне покарання – довічне ув'язнення. Зараз у справі тривають слідчі дії, зазначили в ОГП.
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