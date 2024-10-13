Начато расследование казни девяти украинских военнопленных в Курской области

Российские захватчики (Фото: ресурс окупантов)

Офис генерального прокурора начал уголовное производство по факту расстрела девяти украинских военнопленных в Курской области. Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин.

Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Костин напомнил, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и международным преступлением.

"Делаем все, чтобы идентифицировать и наказать всех виновников преступлений, которые страна-агрессор совершает против Украины и украинцев", — резюмировал он.

На расстрел украинских военнопленных отреагировал министр иностранных дел Андрей Сибига. Он констатировал, что казни украинских военных в плену у россиян становятся все чаще.

Министр со ссылкой на данные Организации объединенных наций заявил, что 95% украинских военнопленных подвергаются пыткам, им отказывают в удовлетворении базовых потребностей

"Международное сообщество должно принять немедленные меры: выдать ордера Международного уголовного суда на арест российских палачей, усилить санкционное давление, требовать доступа международных наблюдателей и медиков к местам содержания под стражей и способствовать освобождению военнопленных и всех незаконно удерживаемых лиц", — подчеркнул Сибига.

Ранее проект DeepState сообщил, что 10 октября россияне казнили операторов БпЛА и "смежников" в районе населенного пункта Зеленый Шлях в Курской области.

По данным аналитиков, украинские военные вышли на позицию, считавшуюся "относительным тылом", но были вынуждены вступить в бой с врагом. Однако из-за ограниченного количества боекомплекта защитники были вынуждены сдаться.