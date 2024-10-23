Росія накопичує піхоту, щоб кожні 20 хвилин кидати на штурми в районі Селидового

Росіяни прикриваються артилерією, щоб просуватися вперед на фронті групами по п'ять-сім осіб

Українські військові (Фото: Національна гвардія)

Російські війська посилили артобстріли по всій лінії фронту, зокрема на Покровському напрямку в районі Селидового. Ворог накопичує піхоту на цьому напрямку для активних штурмів, повідомив у коментарі для LIGA.net речник Національної гвардії Руслан Музичук.

За його словами, росіяни намагаються накопичувати піхоту для штурмів групами по п'ять-сім осіб без підтримки броньованої техніки. Такі штурми, каже Музичук, ворог проводить кожні 20-30 хвилин, прикриваючись лісосмугами й іншими географічними особливостями місцевості.

Крім цього, кількість обстрілів з артилерії та РСЗВ на східних напрямках збільшилася: 559 за попередню добу у порівнянні з приблизно 200 навесні.

"Під прикриттям вогню артилерії противник намагається проводити штурмові дії одразу з трьох напрямків, найбільше концентрує зусилля південніше Селидового та з напрямку н.п. Цукурине", — сказав Музичук.

Минулої доби росіяни атакували Селидове 13 разів, застосовуючи значну кількість піхоти. Нацгвардійцям вдалося завдати ударів по 307 окупантах, з яких 157 були вбиті, а інші – поранені. Це, фактично, три роти, зазначив Музичук.

Також останніми тижнями росіяни посилили присутність на фронті засобів радіоелектронної боротьби, що ускладнює роботу аеророзвідників. Але оператори дронів, за словами Музичука, знаходять рішення для ефективного застосування БпЛА. Крім цього військові за добу знищили ворожий танк, чотири одиниці бронетехніки, вісім автомобілів, станцію РЕБ і два склади БК.

14 жовтня у Нацгвардії заявили, що Росія веде механізовані наступи на Покровському напрямку перед погіршенням погоди.

20 жовтня повідомлялося, що під Куп'янськом росіяни хочуть вийти до Осколу, щоб вести наступ далі. Сили оборони відбивають ворожі штурми.