Росіяни намагаються вести механізовані наступи, щоб досягти тактичних успіхів до того, як погіршення погоди ускладнить маневри бронетехніки

На Покровському напрямку російські війська переважно використовують для штурмів невеликі піхотні групи, які просуваються під прикриттям лісосмуг або навіть відкритою місцевістю. Їхні дії підтримуються автомобільною технікою, зокрема багі, розповів в коментарі LIGA.net речник Національної гвардії Руслан Музичук.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

За його словами, лише за минулий тиждень нацгвардійці по лінії фронту знищили 67 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Росіяни також намагаються вести механізовані наступи, щоб досягти тактичних успіхів до того, як погіршення погоди ускладнить маневри бронетехніки, зазначив Музичук.

Яскравим прикладом є недавні атаки, де ворог використовував десятки одиниць бронетехніки з десантом, що є відчайдушною спробою прориву силами механізованого батальйону.

"За попередні два з половиною місяці ворог провів і великі механізовані атаки, де застосовано було понад 40 чи 50 одиниць бронетехніки з десантом. Це по суті спроба наступу силами механізованого батальйону", – розповів речник.

Такі дії спостерігалися в боях за Вугледар, на Куп’янському напрямку в кінці вересня та на Курахівському на початку жовтня.