Нацгвардія: Окупанти ведуть механізовані наступи перед погіршенням погоди
На Покровському напрямку російські війська переважно використовують для штурмів невеликі піхотні групи, які просуваються під прикриттям лісосмуг або навіть відкритою місцевістю. Їхні дії підтримуються автомобільною технікою, зокрема багі, розповів в коментарі LIGA.net речник Національної гвардії Руслан Музичук.
За його словами, лише за минулий тиждень нацгвардійці по лінії фронту знищили 67 одиниць автомобільної техніки окупантів.
Росіяни також намагаються вести механізовані наступи, щоб досягти тактичних успіхів до того, як погіршення погоди ускладнить маневри бронетехніки, зазначив Музичук.
Яскравим прикладом є недавні атаки, де ворог використовував десятки одиниць бронетехніки з десантом, що є відчайдушною спробою прориву силами механізованого батальйону.
"За попередні два з половиною місяці ворог провів і великі механізовані атаки, де застосовано було понад 40 чи 50 одиниць бронетехніки з десантом. Це по суті спроба наступу силами механізованого батальйону", – розповів речник.
Такі дії спостерігалися в боях за Вугледар, на Куп’янському напрямку в кінці вересня та на Курахівському на початку жовтня.
- 19 серпня почалася примусова евакуація сімей з дітьми з Покровської громади.
- З 5 вересня з Покровська скасували евакуаційні поїзди. Павлоград є основною станцією для евакуації цивільних із Донецької області.
- 10 вересня росіяни обстріляли Покровськ і пошкодили газорозподільчу станцію – без газу лишилося близько 28 000 осіб.
- 12 вересня стало відомо, що в результаті російських обстрілів перебито водопостачання до Покровська. Того ж дня росіяни вдарили по одному зі шляхопроводів міста, а 14 вересня остаточно зруйнували місцевий Горбатий міст.