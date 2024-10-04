"Евакуація триває". У Покровську залишається 13 050 жителів, півтора місяця тому було 48 000 – МВА

За словами очільника адміністрації, зараз окупанти перебувають на відстані близько семи кілометрів від околиць міста

Покровськ (Фото: речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин)

У Покровську Донецької області залишається 13 050 жителів, дітей – 94, а ще півтора місяця тому було 48 000 осіб, дітей – майже 5900. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Добряк в ефірі телемарафону.

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Евакуація продовжується, і діти, які лишилися, виїдуть планово зі своїми родинами, зазначив посадовець.

У четвер, 3 жовтня, окупанти здійснили два обстріли – випустили шість керованих авіабомб о 10:30 та три о 23:00, поранено чотирьох людей, під ударом була цивільна критична інфраструктура, повідомив Добряк.

Він зауважив, що критична інфраструктура громади майже на 80% пошкоджена або зруйнована росіянами.

За словами очільника адміністрації, зараз з однієї сторони окупанти перебувають на відстані близько семи кілометрів від околиць міста.

Ситуація з електропостачанням у місті складна – майже половина Покровська, місто Родинське та 10 сіл залишаються без світла, росіяни щоденно продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру, розповів чиновник.

Водночас критична інфраструктура міста забезпечена генераторними групами, зауважив Добряк.