"Евакуація триває". У Покровську залишається 13 050 жителів, півтора місяця тому було 48 000 – МВА
У Покровську Донецької області залишається 13 050 жителів, дітей – 94, а ще півтора місяця тому було 48 000 осіб, дітей – майже 5900. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Добряк в ефірі телемарафону.
Евакуація продовжується, і діти, які лишилися, виїдуть планово зі своїми родинами, зазначив посадовець.
У четвер, 3 жовтня, окупанти здійснили два обстріли – випустили шість керованих авіабомб о 10:30 та три о 23:00, поранено чотирьох людей, під ударом була цивільна критична інфраструктура, повідомив Добряк.
Він зауважив, що критична інфраструктура громади майже на 80% пошкоджена або зруйнована росіянами.
За словами очільника адміністрації, зараз з однієї сторони окупанти перебувають на відстані близько семи кілометрів від околиць міста.
Ситуація з електропостачанням у місті складна – майже половина Покровська, місто Родинське та 10 сіл залишаються без світла, росіяни щоденно продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру, розповів чиновник.
Водночас критична інфраструктура міста забезпечена генераторними групами, зауважив Добряк.
- 19 серпня почалася примусова евакуація сімей з дітьми з Покровської громади.
- З 5 вересня з Покровська скасували евакуаційні поїзди. Павлоград є основною станцією для евакуації цивільних із Донецької області.
- 10 вересня росіяни обстріляли Покровськ і пошкодили газорозподільчу станцію – без газу лишилося близько 28 000 осіб.
- 12 вересня стало відомо, що в результаті російських обстрілів перебито водопостачання до Покровська. Того ж дня росіяни вдарили по одному зі шляхопроводів міста, а 14 вересня остаточно зруйнували місцевий Горбатий міст.