"Евакуація триває". У Покровську залишається 13 050 жителів, півтора місяця тому було 48 000 – МВА
Покровськ (Фото: речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин)

У Покровську Донецької області залишається 13 050 жителів, дітей – 94, а ще півтора місяця тому було 48 000 осіб, дітей – майже 5900. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Добряк в ефірі телемарафону.

Евакуація продовжується, і діти, які лишилися, виїдуть планово зі своїми родинами, зазначив посадовець.

У четвер, 3 жовтня, окупанти здійснили два обстріли – випустили шість керованих авіабомб о 10:30 та три о 23:00, поранено чотирьох людей, під ударом була цивільна критична інфраструктура, повідомив Добряк.

Він зауважив, що критична інфраструктура громади майже на 80% пошкоджена або зруйнована росіянами.

За словами очільника адміністрації, зараз з однієї сторони окупанти перебувають на відстані близько семи кілометрів від околиць міста.

Ситуація з електропостачанням у місті складна – майже половина Покровська, місто Родинське та 10 сіл залишаються без світла, росіяни щоденно продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру, розповів чиновник.

Водночас критична інфраструктура міста забезпечена генераторними групами, зауважив Добряк.

Читайте також
СБУ: Затримано мешканця Краматорська, який допомагав Росії готувати наступ на Покровськ
Читайте також
Битва за Покровськ стане апогеєм. Україна втратила Вугледар – що це означає
війнадонецькевакуаціяПокровськсергій добряк