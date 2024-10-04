В Покровске остается 13 050 жителей, полтора месяца назад было 48 000 – МВА
В Покровске Донецкой области остаются 13 050 жителей, детей – 94, а еще полтора месяца назад было 48 000 человек, детей – почти 5900. Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Добряк в эфире телемарафона.
Эвакуация продолжается, и оставшиеся дети выедут планово со своими семьями, отметил чиновник.
В четверг, 3 октября, оккупанты совершили два обстрела – выпустили шесть управляемых авиабомб в 10:30 и три в 23:00, ранены четыре человека, под ударом была гражданская критическая инфраструктура, сообщил Добряк.
Он отметил, что критическая инфраструктура общины почти на 80% повреждена или разрушена россиянами.
По словам главы администрации, сейчас с одной стороны оккупанты находятся на расстоянии около семи километров от окрестностей города.
Ситуация с электроснабжением в городе сложная – почти половина Покровска, город Родинский и 10 сел остаются без света, россияне ежедневно продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру, рассказал чиновник.
В то же время, критическая инфраструктура города обеспечена генераторными группами, отметил Добряк.
- 19 августа началась принудительная эвакуация семей с детьми из Покровской общины.
- С 5 сентября из Покровска отменили эвакуационные поезда. Павлоград является основной станцией для эвакуации граждан из Донецкой области.
- 10 сентября россияне обстреляли Покровск и повредили газораспределительную станцию – без газа осталось около 28 000 человек.
- 12 сентября стало известно, что в результате российских обстрелов перебито водоснабжение в Покровск. В тот же день россияне ударили по одному из путепроводов города, а 14 сентября окончательно разрушили местный Горбатый мост.