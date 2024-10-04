В Покровске остается 13 050 жителей, полтора месяца назад было 48 000 – МВА

По словам главы администрации, сейчас оккупанты находятся на расстоянии около семи километров от окрестностей города

Покровск (Фото: спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин)

В Покровске Донецкой области остаются 13 050 жителей, детей – 94, а еще полтора месяца назад было 48 000 человек, детей – почти 5900. Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Добряк в эфире телемарафона.

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Эвакуация продолжается, и оставшиеся дети выедут планово со своими семьями, отметил чиновник.

В четверг, 3 октября, оккупанты совершили два обстрела – выпустили шесть управляемых авиабомб в 10:30 и три в 23:00, ранены четыре человека, под ударом была гражданская критическая инфраструктура, сообщил Добряк.

Он отметил, что критическая инфраструктура общины почти на 80% повреждена или разрушена россиянами.

По словам главы администрации, сейчас с одной стороны оккупанты находятся на расстоянии около семи километров от окрестностей города.

Ситуация с электроснабжением в городе сложная – почти половина Покровска, город Родинский и 10 сел остаются без света, россияне ежедневно продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру, рассказал чиновник.

В то же время, критическая инфраструктура города обеспечена генераторными группами, отметил Добряк.