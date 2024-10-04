СБУ: Задержан житель Краматорска, который помогал России готовить наступление на Покровск
Служба безопасности Украины задержала жителя Краматорска в Донецкой области и сообщила ему о подозрении в государственной измене. Как отмечают в пресс-службе, он помогал российской спецслужбе готовиться к наступлению на Покровск.
По данным следствия, 49-летний безработный мужчина попал в поле зрения военной разведки России (ГРУ) из-за прокремлевской активности в запрещенной соцсети Одноклассники. И его решили дистанционно завербовать для получения информации о боевых позициях украинских войск на Покровском направлении, в частности об укрепрайонах и огневых позициях сухопутных подразделений Вооруженных Сил Украины.
Как сообщили в СБУ, по указанию врага подозреваемый объезжал или пешком обходил местность вблизи линии фронта, чтобы выявить позиции ВСУ, центры по ремонту военной техники или склады боеприпасов. Полученные данные он указывал на Google-картах, дополнял подробным описанием, что именно он нашел, и отправлял российскому куратору через мессенджеры.
Полученную информацию враг планировал использовать для подготовки боевых операций на Покровском направлении, говорят в СБУ. "Агент" был разоблачен еще в начале его активности и задержан по месту жительства. В ходе обыска следователи обнаружили мобильный телефон, который тот использовал для связи с куратором ГУР, сообщили в СБУ.
Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене и взяли под стражу без права внесения залога. В случае доказательства вины ему может грозить 15 лет за решеткой или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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