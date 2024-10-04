СБУ: Затримано мешканця Краматорська, який допомагав Росії готувати наступ на Покровськ

Чоловік може довічно опинитися за ґратами за те, що передавав дані про військових ворогу, кажуть у СБУ

Підозрюваний у держзраді (Фото: СБУ)

Служба безпеки України затримала мешканця Краматорська на Донеччині та повідомила йому про підозру у державній зраді. Як зазначають у пресслужбі, він допомагав російській спецслужбі готуватися до наступу на Покровськ.

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За даними слідства, 49-річний безробітний чоловік потрапив у поле зору воєнної розвідки Росії (ГРУ) через прокремлівську активність у забороненій соцмережі Однокласники. І його вирішили дистанційно завербувати для отримання інформації про бойові позиції українських військ на Покровському напрямку, зокрема, про укріпрайони й вогневі позиції сухопутних підрозділів Збройних Сил України.

Як повідомили в СБУ, за вказівкою ворога підозрюваний об’їжджав або пішки обходив місцевість поблизу лінії фронту, щоб виявити позиції ЗСУ, центри з ремонту військової техніки або склади боєприпасів. Отримані дані він позначав на Google-картах, доповнював детальним описом, що саме він виявив, і відправляв російському куратору через месенджери.

Отриману інформацію ворог планував використати для підготовки бойових операцій на Покровському напрямку, кажуть у СБУ. "Агента" викрили ще на початку його активності та затримали за місцем проживання. Під час обшуку слідчі виявили мобільний телефон, який той використовував для зв'язку з куратором ГУР, повідомили в СБУ.

Чоловіку повідомили про підозру у державній зраді та взяли під варту без права внесення застави. У разі доведення вини йому може загрожувати 15 років за ґратами або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.