СБУ: Затримано "кілера" російської спецслужби, який намагався вбити посадовця

В разі доведення провини чоловік може до кінця життя провести за ґратами

Момент затримання (Фото: СБУ)

В Запоріжжі викрили чоловіка, який, за даними контррозвідки Служби безпеки України, виявився кілером Федеральної служби безпеки Росії. Він намагався вбити посадовця Мелітопольської міськради, повідомляють у пресслужбі СБУ.

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Затриманий, за даними слідства, виявився рецидивістом, який проживав у тимчасово окупованому Мелітополі. Стверджується, що росіяни помітили його ще до початку повномасштабної війни, коли той сидів у тюрмі РФ за умисне вбивство.

Завербували його у червні 2024 року та відправила на "курси спеціальної підготовки" до навчального центру ФСБ на окупованій частині Запорізької області. Як з'ясувала СБУ, до Запоріжжя чоловік прибув під виглядом переселенця і на завдання окупантів почав слідкувати за жертвою. Щоб не попастися раніше, він "замітав сліди", повідомляють в СБУ: часто змінював житло, а спілкувався з російським куратором через вигадані нікнейми в анонімному чаті месенджера.

Як йдеться в матеріалах справи, підозрюваний під виглядом комунальника чергував у будинку, де мешкав посадовець. Коли той зайшов до під'їзду – кілька разів вдарив молотком по голові. За вбивство чиновника окупанти пообіцяли чоловіку будинок у Мелітополі, повідомляють в СБУ. Проте, попри численні травми, постраждалий вижив, а чоловік намагався втекти на окуповані території через країни Європи. Виїхати планував за схемою "для ухилянтів".

СБУ "по гарячих слідах" встановила місцеперебування ймовірного злочинця та затримала його під час спроби втечі. Йому повідомили про підозру у державній зраді та замаху на умисне вбивство. Чоловіку може загрожувати довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, наразі він перебуває під вартою.

24 вересня СБУ повідомила про затримання військового, стверджуючи, що він наводив ракети на свою бригаду.

25 вересня СБУ затримала мешканця Покровська, якого підозрюють у роботі на розвідку РФ. За даними правоохоронців, він допомагав ворогу готувати наступ на місто.

27 вересня СБУ повідомила про затримання фельдшера на Вінничині, який шпигував за колонами техніки ЗСУ.

30 вересня Офіс генпрокурора повідомив, що вирок отримали два російські агенти, які готували теракти проти військових. Одного з них засудили до довічного ув'язнення.

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