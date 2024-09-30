ОГП: Двом російським агентам ухвалили вирок – готували теракти проти військових

Затримання зловмисника (Фото: СБУ)

Двох мешканців Запоріжжя визнали винними у державній зраді. Як повідомляє Офіс генпрокурора, одного з них засуджено до довічного ув'язнення.

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Як стверджують слідчі, 52-річний чоловік був резидентом (керівником) агентурної групи Федеральної служби безпеки Росії, яка діяла у Запоріжжі. Чоловік потрапив у поле зору росіян через свої антиукраїнські погляди, які не приховував. Його дистанційно завербували у вересні 2022 року.

Згодом він долучив шістьох спільників, один з яких виявився водієм керівника однієї з райадміністрацій Запоріжжя. Цього чоловіка також затримали та відправили за ґрати на 15 років. На замовлення спецслужби зловмисники готували серію терактів проти командування Збройних Сил України та спецпризначенців Служби безпеки України на півдні країни. Чоловіки стежили за місцями перебування та переміщенням українських захисників у Запорізькій області.

Чоловіки, як сказано в справі, помічали військові об'єкти на онлайн-картах, робили детальний опис місця та фотографували. Цю інформацію через месенджер вони передавали керівникам з ФСБ для наступних прицільних ракетних ударів армії РФ. Крім того, слідчі встановили, що керівництво російської спецслужби готувало ліквідацію українських військових – в місцях їх зосередження мали встановити вибухові пристрої.

За виконані завдання "ворожі агенти" отримували гроші, які російські куратори надсилали на банківські реквізити резидента групи. Цю групу було викрито у травні 2023 року. Під час обшуків у них знайшли зброю та боєприпаси, бойові гранати, а також мобільні телефони із доказами злочинів.

Суд довів провину керівника групи та його спільника та визнав їх винними у державній зраді. Стосовно інших учасників групи розслідування триває. Доки вирок не набере чинності, обвинувачені будуть перебувати під вартою.

24 вересня СБУ повідомила про затримання військового, стверджуючи, що він наводив ракети на свою бригаду.

25 вересня СБУ затримала мешканця Покровська, якого підозрюють у роботі на розвідку РФ. За даними правоохоронців, він допомагав ворогу готувати наступ на місто.

27 вересня СБУ повідомила про затримання фельдшера на Вінничині, який шпигував за колонами техніки ЗСУ.

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