ОГП: Двум российским агентам вынесли приговор – готовили теракты против военных

Задержание злоумышленника (Фото: СБУ)

Двое жителей Запорожья признали виновными в государственной измене. Как сообщает Офис генпрокурор, один из них приговорен к пожизненному заключению.

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Как утверждают следователи, 52-летний мужчина был резидентом (руководителем) агентурной группы Федеральной службы безопасности России, действовавшей в Запорожье. Мужчина попал в поле зрения россиян из-за своих антиукраинских взглядов, которые не скрывал. Его дистанционно завербовали в сентябре 2022 года.

Впоследствии он приобщил шестерых подельников, один из которых оказался водителем руководителя одной из райадминистраций Запорожья. Этого мужчину также задержали и отправили за решетку на 15 лет. По заказу спецслужбы злоумышленники готовили серию терактов против командования Вооруженных сил Украины и спецназовцев Службы безопасности Украины на юге страны. Мужчины следили за местами нахождения и перемещением украинских защитников в Запорожской области.

Мужчины, как говорится в деле, замечали военные объекты на онлайн-картах, делали детальное описание места и делали фото. Эту информацию через мессенджер они передавали руководителям ФСБ для последующих прицельных ракетных ударов армии РФ. Кроме того, следователи установили, что руководство российской спецслужбы готовило ликвидацию украинских военных – в местах их сосредоточения должны были установить взрывные устройства.

За выполненные задания "вражеские агенты" получали деньги, которые российские кураторы посылали на банковские реквизиты резидента группы. Разоблачена группа вражеских агентов была в мае 2023 года. В ходе обысков у них нашли оружие и боеприпасы, боевые гранаты, а также мобильные телефоны с поличным.

Суд доказал вину руководителя группы и его сообщника и признал их виновными в государственной измене. Что касается других участников группы, то сейчас расследование продолжается. Пока приговор не вступит в силу, обвиняемые будут находиться под стражей.

24 сентября СБУ сообщила о задержании военного, утверждая, что он наводил ракеты на свою бригаду.

25 сентября СБУ задержала жителя Покровска, подозреваемого в работе на разведку РФ. По данным правоохранителей, он помогал врагу готовить наступление на город.

27 сентября СБУ сообщила о задержании фельдшера в Винницкой области, который шпионил за колоннами техники ВСУ.

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