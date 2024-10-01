СБУ: Задержан "киллер" российской спецслужбы, пытавшийся убить чиновника

Момент задержания (Фото: СБУ)

В Запорожье разоблачили мужчину, который, по данным контрразведки Службы безопасности Украины, оказался киллером Федеральной службы безопасности России. Он пытался убить чиновника Мелитопольского горсовета, сообщают в пресс-службе СБУ.

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Задержанный, по данным следствия, оказался рецидивистом, проживавшим во временно оккупированном Мелитополе. Утверждается, что россияне приметили его еще до начала полномасштабной войны, когда тот сидел в тюрьме за умышленное убийство.

Завербовали его в июне 2024 года и отправили на "курсы специальной подготовки" в учебный центр ФСБ на оккупированной части Запорожской области. Как выяснила СБУ, в Запорожье мужчина прибыл под видом переселенца и по заданию оккупантов стал следить за жертвой. Чтобы не попасться раньше времени, он "заметал следы", сообщают в СБУ: часто менял жилье, а общался с российским куратором под вымышленными никнеймами в анонимном чате мессенджера.

Как говорится в материалах дела, подозреваемый под видом коммунальщика дежурил в доме, где жил чиновник. Когда тот вошел в подъезд – несколько раз ударил молотком по голове. За убийство чиновника оккупанты пообещали мужчине дом в Мелитополе, сообщают в СБУ. Однако, несмотря на многочисленные травмы, пострадавший выжил, а мужчина пытался сбежать на оккупированные территории через страны Европы. Уехать планировал по схеме "для уклонистов".

СБУ "по горячим следам" установила местонахождение предполагаемого преступника и задержала его при попытке побега. Ему сообщили о подозрении в государственной измене и покушении на умышленное убийство. Мужчине может грозить пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества, пока он находится под стражей.

24 сентября СБУ сообщила о задержании военного, утверждая, что он наводил ракеты на свою бригаду.

25 сентября СБУ задержала жителя Покровска, подозреваемого в работе на разведку РФ. По данным правоохранителей, он помогал врагу готовить наступление на город.

27 сентября СБУ сообщила о задержании фельдшера в Винницкой области, который шпионил за колоннами техники ВСУ.

30 сентября Офис генпрокурора сообщил, что приговор получили два российских агента, готовивших теракты против военных. Одного из них приговорили к пожизненному заключению.

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