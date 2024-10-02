СБУ: У Дніпрі подружжя звітувало ворогу про ППО та підпалювало об'єкти Укрзалізниці

Фото: Facebook

Служба безпеки України стверджує, що затримала у Дніпрі подружжя, яке передавало російським спецслужбам інформацію про розміщення засобів протиповітряної оборони в області, а також підпалювало об'єкти Укрзалізниці. Про це повідомили у пресслужбі правоохоронного органу.

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За даними слідства, чоловік погодився за гроші збирати й передавати росіянам інформацію про розташування систем ППО в Дніпропетровській області. СБУ виявила, що його дружина знімала на відео військові об'єкти та відзначала їхні координати на електронних картах, а потім передавала ці дані чоловікові – він, своєю чергою, пересилав їх російському куратору через месенджер.

Також підозрюваний підпалив релейну шафу на залізничній станції. Свою "роботу" він зняв на мобільний телефон і надіслав відео представнику держави-агресора.

Під час обшуку у пари знайшли й забрали мобільні телефони та комп'ютери, на яких були докази їхньої співпраці з ворогом, стверджує СБУ. Їх посадили під варту без права на заставу. Чоловіку загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна, а його дружині – до восьми років тюрми.

Фото: СБУ

Фото: СБУ