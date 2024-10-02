СБУ: В Днепре супруги отчитывались врагу о ПВО и поджигали объекты Укрзализныци

Фото: Facebook

Служба безопасности Украины утверждает, что задержала в Днепре супругов, которые передавали российским спецслужбам информацию о размещении средств противовоздушной обороны в области, а также поджигали объекты Укрзализныци. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.

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По данным следствия, мужчина согласился за деньги собирать и передавать россиянам информацию о расположении систем ПВО в Днепропетровской области. СБУ обнаружила, что его жена снимала на видео военные объекты и отмечала их координаты на электронных картах, а затем передавала эти данные мужу – он в свою очередь пересылал их российскому куратору через мессенджер.

Также подозреваемый поджег релейный шкаф на железнодорожной станции. Свою "работу" подозреваемый снял на мобильный телефон и послал видео представителю государства-агрессора.

Во время обыска у пары нашли и забрали мобильные телефоны и компьютеры, на которых находились доказательства их сотрудничества с врагом, утверждает СБУ. Их посадили под стражу без права на залог. Мужчине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества, а его жене – до восьми лет тюрьмы.

Фото: СБУ

Фото: СБУ