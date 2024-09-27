СБУ: Задержан фельдшер, который шпионил за колоннами военных по заданию спецслужб России

По данным правоохранителей, мужчина докладывал о своей работе связисту ФСБ с позывным Лохматый

Правоохранители задерживают подозреваемого (Фото: СБУ)

В Винницкой области разоблачили мужчину, который, по данным Службы безопасности Украины, следил за колоннами украинских военных по задаче спецслужб России. Мужчина задержан, он находится в следственном изоляторе.

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Как установили правоохранители, 51-летнего фельдшера одного из медучреждений Винницкой области дистанционно завербовала Федеральная служба безопасности России (ФСБ). Его задачей было шпионить за колоннами подразделений Вооруженных Сил Украины в центральных регионах, которые двигались на передовую.

Как утверждает СБУ, враг особенно "нацелился" на передвижение колонн по дорогам Винницкой и Черкасской областей. Россияне надеялись в режиме реального времени проследить маршруты, чтобы скорректировать по ним воздушный удар.

По инструкции ФСБ мужчина на своем авто выезжал на межрегиональные автотрассы, где и вел наблюдение. СБУ задокументировала эпизод, когда мужчина "сел на хвост" военным и проехал почти 100 км за колонной, чтобы установить ее маршрут, а также количество и виды техники.

По данным правоохранителей, мужчину задержали вблизи дома, где он жил. Во время обыска у него изъяли телефон, с помощью которого он, по предварительным данным, общался со "связным" ФСБ Сергеем Лебедевым из Донецка, который более известен как блогер под псевдо Лохматый.

Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене. В случае доказательства вины ему может грозить до 12 лет за решеткой или пожизненное заключение с конфискацией имущества. В настоящее время он находится под стражей.

23 сентября стало известно, что в Одессе СБУ разоблачила группу, работавшую на спецслужбу России. Как утверждают правоохранители, они готовились захватить власть в Одессе.

24 сентября СБУ сообщила о задержании военного, утверждая, что он наводил ракеты на свою бригаду.

25 сентября СБУ задержала жителя Покровска, подозреваемого в работе на разведку РФ. По данным правоохранителей, он помогал врагу готовить наступление на город.

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