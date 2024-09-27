СБУ: Затримано фельдшера, який шпигував за колонами військових на завдання спецслужб Росії

Правоохоронці затримують підозрюваного (Фото: СБУ)

У Вінницькій області викрили чоловіка, який, за даними Служби безпеки України, стежив за колонами українських військових на завдання спецслужб Росії. Наразі чоловіка затримали, він перебуває в слідчому ізоляторі.

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Як встановили правоохоронці, 51-річного фельдшера однієї з медустанов Вінницької області дистанційно завербувала Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ). Його завданням було шпигувати за колонами підрозділів Збройних Сил України у центральних регіонах, які рухалися на передову.

Як стверджує СБУ, ворог особливо "націлився" на пересування колон дорогами Вінницької та Черкаської областей. Росіяни сподівалися у режимі реального часу простежити маршрути, щоб скоригувати по них повітряний удар.

За інструкцією ФСБ чоловік на своєму авто виїжджав на міжрегіональні автотраси, де й вів спостереження. СБУ задокументувала епізод, коли чоловік "сів на хвіст" військовим та проїхав майже 100 км за колоною, щоб встановити її маршрут, а також кількість і види техніки.

За даними правоохоронців, чоловіка затримали поблизу будинку, де він мешкав. Під час обшуку в нього вилучили телефон, за допомогою якого він, за попередніми даними, спілкувався зі "зв’язковим" ФСБ Сергієм Лебедєвим із Донецька, який більш відомий як блогер на псевдо Лохматий.

Чоловіку повідомили про підозру у державній зраді. В разі доведення провини йому може загрожувати до 12 років за ґратами або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі він перебуває під вартою.

23 вересня стало відомо, що в Одесі СБУ викрила групу, яка працювала на спецслужбу Росії. Як стверджують правоохоронці, вони готувалися захопити владу в Одесі.

24 вересня СБУ повідомила про затримання військового, стверджуючи, що він наводив ракети на свою бригаду.

25 вересня СБУ затримала мешканця Покровська, якого підозрюють у роботі на розвідку РФ. За даними правоохоронців, він допомагав ворогу готувати наступ на місто.

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