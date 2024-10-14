Россияне пытаются вести механизированные наступления, чтобы добиться тактических успехов до того, как ухудшение погоды усложнит маневры бронетехники

На Покровском направлении русские войска преимущественно используют для штурмов небольшие пехотные группы, продвигающиеся под прикрытием лесополос или даже по открытой местности. Их действия поддерживаются автомобильной техникой, в частности баги, рассказал в комментарии LIGA.net спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.

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По его словам, только за прошлую неделю нацгвардейцы по линии фронта уничтожили 67 единиц автомобильной техники оккупантов.

Россияне также пытаются вести механизированные наступления, чтобы добиться тактических успехов до того, как ухудшение погоды усложнит маневры бронетехники, отметил Музычук.

Ярким примером является недавняя атака, где враг использовал десятки единиц бронетехники с десантом, что является отчаянной попыткой прорыва силами механизированного батальона.

"За предыдущие два с половиной месяца враг провел и большие механизированные атаки, где было применено более 40 или 50 единиц бронетехники с десантом. Это по сути попытка наступления силами механизированного батальона", – рассказал спикер.

Такие действия наблюдались в боях за Угледар, на Купянском направлении в конце сентября и на Кураховском начале октября.