Під Куп'янськом росіяни хочуть вийти до Осколу, Сили оборони знищили велику колону техніки – відео

Російський окупант (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

Росіяни вже довгий час прагнуть поступово вийти до річки Оскіл на Харківщині – і перейти її за допомогою наведення переправ або їх захоплення, щоб наступати далі. Про це у коментарі для LIGA.net повідомив речник Національної гвардії Руслан Музичук.

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За його даними, Сили оборони відбивали штурмові дії окупантів, зокрема неподалік Табаївки, Піщаного, Колісниківки, Стельмахівки.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

"На Куп’янському напрямку противник продовжує застосовувати значну кількість сил та засобів, щоб досягти тактичних успіхів та просуватися, але Сили оборони успішно йому протидіють", – зазначив Музичук.

Завдяки спільній роботі захисників на цьому напрямку вдається розбивати навіть великі механізовані колони окупантів, зауважив він.

Так, Сили оборони знищили вісім бойових машин піхоти та три танки, уразили шість БМП й ліквідували 21 окупанта та поранили 26 загарбників, повідомляла Нацгвардія напередодні.

Бойову роботу виконали захисники з батальйону ударних БпЛА "Ахіллес" спільно з гвардійцями бригади "Буревій" та прикордонниками бригади "Помста", а також десантниками 77-ї окремої аеромобільної бригади.