Под Купянском РФ хочет выйти к Осколу, Силы обороны уничтожили большую колонну техники
Россияне уже долгое время стремятся постепенно выйти к реке Оскол на Харьковщине – и перейти ее вспомощью наведение переправ или их захват, чтобы наступать дальше. Об этом в комментарии для LIGA.net сообщил представитель Национальной гвардии Руслан Музычук.
По его данным, Силы обороны отражали штурмовые действия оккупантов, в частности неподалеку от Табаевки, Песчаного, Колесниковки, Стельмаховки.
"На Купянском направлении противник продолжает применять значительное количество сил и средств для достижения тактических успехов и продвигаться, но Силы обороны успешно ему противодействуют", – отметил Музычук.
Благодаря совместной работе защитников на этом направлении удается разбивать даже большие механизированные колонны оккупантов, отметил он.
Так, Силы обороны уничтожили восемь боевых машин пехоты и три танка, поразили шесть БМП и ликвидировали 21 оккупанта и ранили 26 захватчиков, сообщала Нацгвардия накануне.
Боевую работу проделали защитники из батальона ударных БПЛА "Ахиллес" совместно с гвардейцами бригады "Буревий" и пограничниками бригады "Помста", а также десантниками 77-й отдельной аэромобильной бригады.
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