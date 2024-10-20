Под Купянском РФ хочет выйти к Осколу, Силы обороны уничтожили большую колонну техники

Российский оккупант (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

Россияне уже долгое время стремятся постепенно выйти к реке Оскол на Харьковщине – и перейти ее вспомощью наведение переправ или их захват, чтобы наступать дальше. Об этом в комментарии для LIGA.net сообщил представитель Национальной гвардии Руслан Музычук.

По его данным, Силы обороны отражали штурмовые действия оккупантов, в частности неподалеку от Табаевки, Песчаного, Колесниковки, Стельмаховки.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

"На Купянском направлении противник продолжает применять значительное количество сил и средств для достижения тактических успехов и продвигаться, но Силы обороны успешно ему противодействуют", – отметил Музычук.

Благодаря совместной работе защитников на этом направлении удается разбивать даже большие механизированные колонны оккупантов, отметил он.

Так, Силы обороны уничтожили восемь боевых машин пехоты и три танка, поразили шесть БМП и ликвидировали 21 оккупанта и ранили 26 захватчиков, сообщала Нацгвардия накануне.

Боевую работу проделали защитники из батальона ударных БПЛА "Ахиллес" совместно с гвардейцами бригады "Буревий" и пограничниками бригады "Помста", а также десантниками 77-й отдельной аэромобильной бригады.