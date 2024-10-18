Разведчики вместе с ВСУ освободили важный район под Купянском, взяли пленных – видео
Главное управление разведки сообщило о зачистке "важного района" – освобожден от россиян населенный пункт Кругляковка под Купянском в Харьковской области.
Боевую работу провели воины-разведчики подразделения "Братство" в составе спецподразделения Тимура при поддержке бойцов 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.
Операция продолжалась с 7 по 14 октября – защитники вернули контроль над важным для обороны Купянска населенным пунктом, отметило ГУР.
"Враг сопротивлялся, пытался контратаковать, однако потерпел поражение ― штурм оккупантов разведчики отбили и продолжили выжимать противника", – описывает ведомство.
Благодаря профессиональным и смелым действиям бойцов ГУР оккупанты в Кругляковке потеряли больше взвода пехоты – они уничтожены в ближних боях, сообщила разведка. Взвод в российской армии – от 10 до 60 военных.
Также во время штурма спецназовцы смогли взять захватчиков в плен – получены важные разведывательные данные и пополнен обменный фонд, отметило ГУР.
В результате операции россиян выбиты из населенного пункта, а пути передвижения окупантов были заминированы, подытожили разведчики.
Кругляковка – село в Харьковской области на левом берегу Оскольского водохранилища. Через населенный пункт проходит автодорога Р-79, в частности соединяющая Купянск, Боровую и Изюм. Фактически освобождение населенного пункта усложняет россиянам задачу по перерезанию украинских сил на левом берегу.
Согласно карте OSINT-проекта Deesptate, оккупанты сейчас находятся рядом с Кругляковкой:
- 15 октября власти Харьковщины объявили обязательную эвакуацию всего населения из Купянска и трех общин рядом, в Боровой – эвакуация семей с детьми.
- 17 октября ГУР сообщило, что в результате операции разведки и Нацгвардии на севере Харьковской области было зачищено 400 гектаров лесного массива, уничтожены сотни оккупантов, десятки единиц техники, а также пополнен обменный фонд пленными россиянам.