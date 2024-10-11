Украинские защитники совершили налеты беспилотниками на Теткино в Курской области РФ. Соответствующее видео было опубликовано военной разведкой.

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Благодаря ударам FPV-дронов в Теткино защитники сожгли средства связи, уничтожили обнаруженное разведчиками вражеское транспортное средство и здание с личным составом российских военных, сообщило ГУР.

Эти успешные действия на Курском направлении совершили бойцы ударно-разведывательной группы "Ведьмак" военной разведки совместно с пограничниками и военными территориальной обороны ВСУ.

Теткино – пограничный пункт в Курской области, неподалеку от Сумской области:

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate