ГУР показало успешный налет FPV-дронов на Теткино в Курской области – видео
Украинские защитники совершили налеты беспилотниками на Теткино в Курской области РФ. Соответствующее видео было опубликовано военной разведкой.
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Благодаря ударам FPV-дронов в Теткино защитники сожгли средства связи, уничтожили обнаруженное разведчиками вражеское транспортное средство и здание с личным составом российских военных, сообщило ГУР.
Эти успешные действия на Курском направлении совершили бойцы ударно-разведывательной группы "Ведьмак" военной разведки совместно с пограничниками и военными территориальной обороны ВСУ.
Теткино – пограничный пункт в Курской области, неподалеку от Сумской области:
- 6 октября ГУР опубликовало видео, как его бойцы сожгли российский автоматизированный зенитно-ракетный комплекс "Оса" стоимостью $10 млн дроном за пару сотен долларов.