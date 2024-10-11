ГУР показало успішний наліт FPV-дронів на Тьоткіно у Курській області – відео
Українські захисники здійснили нальоти безпілотниками на Тьоткіно у Курській області РФ. Відповідне відео опублікувала воєнна розвідка.
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Завдяки ударам FPV-дронів у Тьоткіно захисники спалили засоби зв'язку, знищили виявлені розвідниками ворожий транспортний засіб та будівлю з особовим складом російських військових, повідомило ГУР.
Ці успішні дії на Курському напрямку здійснили бійці ударно-розвідувальної групи "Відьмак" воєнної розвідки спільно з прикордонниками та військовими територіальної оборони ЗСУ.
Тьоткіно – прикордонний пункт на Курщині, неподалік від Сумської області:
- 6 жовтня ГУР опублікувало відео, як його бійці спалили російський автоматизований зенітно-ракетний комплекс "Оса" вартістю $10 млн дроном за пару сотень доларів.