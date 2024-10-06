ГУР знищило російський ЗРК "Оса" вартістю $10 млн дроном за пару сотень доларів – відео
Бійці Головного управління розвідки спалили російський автоматизований зенітно-ракетний комплекс "Оса", повідомила сама воєнна розвідка.
Бойову роботу виконали розвідники зі спецпідрозділу "Крила" – захисники виявили та знищили "Осу", вартість якої становить $10 млн.
При цьому вартість FPV-дрона, яким було завдано ураження, сягає кількох сотень доларів, зауважило ГУР.
На відео дрон влучає по ЗРК – після цього з техніки здіймається полум'я та валить чорний дим.
ДОВІДКА."Оса" — радянський автоматизований військовий зенітно-ракетний комплекс. Комплекс всепогодний і призначений для прикриття сил і засобів мотострілецької (танкової) дивізії у всіх видах бойових дій. Комплекс "ОСА-АКМ" оснащений шістьма зенітними керованими ракетами 9 М33М3. До кінця 2007 року був найчисленнішим в Росії комплексом військової ППО. На озброєнні понад 400 машин.
- У грудні 2023-го на південному напрямку бійці Сил спеціальних операцій допомогли знищити російську "Осу" – екіпаж БпЛА навів та скоригував вогонь реактивної системи HIMARS.