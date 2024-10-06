Бійці Головного управління розвідки спалили російський автоматизований зенітно-ракетний комплекс "Оса", повідомила сама воєнна розвідка.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Бойову роботу виконали розвідники зі спецпідрозділу "Крила" – захисники виявили та знищили "Осу", вартість якої становить $10 млн.

При цьому вартість FPV-дрона, яким було завдано ураження, сягає кількох сотень доларів, зауважило ГУР.

На відео дрон влучає по ЗРК – після цього з техніки здіймається полум'я та валить чорний дим.

ДОВІДКА. "Оса" — радянський автоматизований військовий зенітно-ракетний комплекс. Комплекс всепогодний і призначений для прикриття сил і засобів мотострілецької (танкової) дивізії у всіх видах бойових дій. Комплекс "ОСА-АКМ" оснащений шістьма зенітними керованими ракетами 9 М33М3. До кінця 2007 року був найчисленнішим в Росії комплексом військової ППО. На озброєнні понад 400 машин. "Оса" — радянський автоматизований військовий зенітно-ракетний комплекс. Комплекс всепогодний і призначений для прикриття сил і засобів мотострілецької (танкової) дивізії у всіх видах бойових дій. Комплекс "ОСА-АКМ" оснащений шістьма зенітними керованими ракетами 9 М33М3. До кінця 2007 року був найчисленнішим в Росії комплексом військової ППО. На озброєнні понад 400 машин.