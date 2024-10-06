Бойцы Главного управления разведки сожгли российский автоматизированный зенитно-ракетный комплекс "Оса", сообщила сама военная разведка.

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Боевую работу проделали разведчики из спецподразделения "Крылья" – защитники обнаружили и уничтожили "Осу", стоимость которой составляет $10 млн.

При этом стоимость FPV-дрона, нанесенного поражением, достигает нескольких сотен долларов, отметило ГУР.

На видео дрон попадает по ЗРК – после этого из техники поднимается пламя и валит черный дым.

СПРАВКА. "Оса" – советский автоматизированный военный зенитно-ракетный комплекс. Комплекс всепогоден и предназначен для прикрытия сил и средств мотострелковой (танковой) дивизии во всех видах боевых действий. Комплекс "ОСА-АКМ" оснащен шестью управляемыми зенитными ракетами 9 М33М3. До конца 2007 года являлся самым многочисленным в России комплексом военной ПВО. На вооружении более 400 машин. "Оса" – советский автоматизированный военный зенитно-ракетный комплекс. Комплекс всепогоден и предназначен для прикрытия сил и средств мотострелковой (танковой) дивизии во всех видах боевых действий. Комплекс "ОСА-АКМ" оснащен шестью управляемыми зенитными ракетами 9 М33М3. До конца 2007 года являлся самым многочисленным в России комплексом военной ПВО. На вооружении более 400 машин.