ГУР: В Энергодаре подорвался "начальник охраны" оккупированной атомной станции

В Главном управлении разведки сообщили, что в Энергодаре ликвидирован так называемый "начальник физической охраны" оккупированной Запорожской атомной электростанции. Речь идет об Андрее Коротком.

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Автомобиль, на котором ехал Короткий, взорвался 4 октября около 07:00 в момент движения. Как именно произошел взрыв – из-за попадания ракеты или дрона или был заминирован заранее – не сообщается.

В ГУР рассказали, что Короткий причастен к организации и исполнению военных преступлений и репрессий украинцев в оккупации. После того как армия России захватила ЗАЭС, он добровольно начал сотрудничать с оккупантами. В частности, выдал списки с данными работников станции, указав граждан с проукраинской позицией.

Также, как отмечают в разведке, он участвовал в репрессиях персонала АЭС и военных преступлениях против гражданских. Регулярно организовывал меры по поддержке армии РФ. Кроме этого, по данным ГУР, он был членом партии "Единая Россия" и возглавлял в Энергодаре так называемый "совет депутатов".

"ГУР МО Украины напоминает ― каждого военного преступника ждет справедливое возмездие", — добавили в пресс-службе разведки.