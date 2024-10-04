ГУР: В Енергодарі підірвався "начальник охорони" окупованої атомної станції
В Головному управлінні розвідки повідомили, що в Енергодарі ліквідовано так званого "начальника фізичної охорони" окупованої Запорізької атомної електростанції. Йдеться про Андрія Короткого.
Автівка, на якій їхав Короткий, вибухнула 4 жовтня близько 07:00 в момент руху. Як саме стався вибух – через влучання ракети або дрону, чи був замінований заздалегідь – не повідомляється.
В ГУР розповіли, що Короткий причетний до організації та виконання воєнних злочинів і репресій українців в окупації. Після того як армія Росії захопила ЗАЕС, він добровільно почав співпрацювати з окупантами. Зокрема, видав списки з даними працівників станції, вказавши на громадян з проукраїнською позицією.
Також, як зазначають у розвідці, брав участь у репресіях персоналу АЕС та воєнних злочинах проти цивільних. Регулярно організовував заходи для підтримки армії РФ. Крім цього, за даними ГУР, він був членом партії "Единая Россия" і очолював в Енергодарі так звану "раду депутатів".
"ГУР МО України нагадує ― кожного воєнного злочинця чекає справедлива відплата",— додали у пресслужбі розвідки.
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