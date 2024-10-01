У Мелітополі українські партизани підірвали окупантів, які тероризували місцевих жителів – ГУР

Російський окупант (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

У тимчасово окупованому Мелітополі українські підпільники підірвали автівку з трьома російськими загарбниками, повідомило Головне управління розвідки.

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У День захисників та захисниць поблизу мелітопольського заводу автотракторних запчастин вибухнула машина ВАЗ 2110 ("Лада Десятка"), у салоні якої перебували троє російських військовослужбовців, написало ГУР.

Загарбники були причетні до жорстокого терору місцевих жителів, зауважило відомство.

Операцію зі знищення окупантів здійснили українські підпільники під координацією ГУР – партизани влаштували росіянам мінну пастку, пояснила воєнна розвідка.

16 вересня ГУР повідомляло, що у Росії був ліквідований воєнний злочинець і пропагандист Коробов на прізвисько Краб. Розвідники не уточнювали, хто це зробив. Російська пропаганда стверджувала, що Коробов нібито вижив і перебуває в лікарні.

28 вересня ГУР повідомило, що у Московській області ліквідували полковника армії РФ Коломєйцева, який очолював 924-й державний центр безпілотної авіації та був причетний до воєнних злочинів проти України.