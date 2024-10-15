Из Купянска и двух общин рядом решили эвакуировать всех гражданских

На левом берегу Оскола власти уже не могут гарантировать восстановление электро-, тепло- и водоснабжения из-за постоянных обстрелов

Эвакуация из Купянска (Иллюстративное фото: Нацполиция)

Власти Харьковской области объявили обязательную эвакуацию всего населения в Купянске и двух общин рядом, в Боровой – эвакуация семей с детьми. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Синегубов в эфире телемарафона.

По его словам, самая тяжелая ситуация сейчас на Купянском направлении: на левом берегу реки Оскол, разделяющей сам город, власти уже не могут гарантировать восстановление электро-, тепло- и водоснабжения из-за постоянных обстрелов – все ремонтные бригады сразу попадают под российский огонь.

Соответственно, Совет обороны области принял решение об обязательной эвакуации всего гражданского населения на направлении: это касается как самого города Купянска, так и еще трех общин, которые находятся ближе к линии фронта.

На левом берегу Оскола находится почти 4000 человек, на правом – около 3000, добавил Синегубов.

Для эвакуации подготовлены места в Харькове, а также есть возможность обеспечить выезд в населенные пункты Харьковской области или других областей, отметил чиновник.

Также власти объявили обязательную принудительную эвакуацию в населенном пункте Боровая Изюмского района, также постоянно подвергающегося обстрелам. Пока такая эвакуация в Боровой касается только 134 семей с детьми.

Из Купянска и близлежащих общин за последний месяц удалось вывезти 234 ребенка вместе с семьями, однако из-за военных угроз власти приняли решение о полной эвакуации всего гражданского населения.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate